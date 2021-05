Il vino e lo sport, il ciclismo ed il racconto dei territori al mondo: parla Pier Bergonzi

Nei giorni in cui il Giro d’Italia attraversa il Paese, le parole del vicedirettore de “La Gazzetta dello Sport”, ideatore di “Gazzagolosa” e lettore di WineNews. “Il legame tra vino e ciclismo è forte, soprattutto in Italia e Francia, che sono i due Paesi di più lunga tradizione in entrambi. Attraverso il Giro raccontiamo i territori ad un pubblico mondiale, collegato da 190 Paesi. Le tappe tra i vigneti sono tra le più belle. L’arrivo a Montalcino, nella “Brunello di Montalcino Wine Stage”, con le strade bianche, è il massimo”.

