“Il vino è sotto attacco come non mai. Pronti a scendere anche in piazza per difenderlo”

A WineNews, dagli Stati Generali del Vino a Roma, il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella. “Se le buone maniere non bastano, pronti ad andare in piazza, in maniera democratica, per difendere una bandiera del made in Italy. Non dico che ci sia un complotto, ma ci sono delle cose che non tornano e che si fatica a capire. Colpa anche di chi racconta male il vino: a volte sembra che sia un divertimento danneggiare un settore che è storia e cultura”.

