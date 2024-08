“Il vino è tra i piaceri della vita, ma i giovani lo vivono in modo diverso da come crediamo”

“I giovani di oggi sono la prima generazione veramente diversa dalle precedenti, che assomigliavano più ai genitori e per i quali il vino faceva parte della quotidianità. Il loro stile di vita è improntato sulla “leggerezza”, non in negativo, ma perché sono cosmopoliti e sempre connessi. Dobbiamo accettare l’idea che anche il vino lo vivono lontano dalla ritualità di una degustazione, e farlo rientrare tra i piaceri della vita”. Così Alberto Mattiacci, professore di Economia e Gestione delle Imprese a La Sapienza di Roma, direttore Sanguis Jovis-Alta Scuola del Sangiovese della Fondazione Banfi.

