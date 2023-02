“Il vino eccellenza italiana. Su “alcol e salute” e promozione l’Europa faccia le scelte giuste”

Alla vigilia della Slow Wine Fair (Bologna, 26/28 febbraio), le parole, a WineNews, del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. “I nostri piccoli, medi e grandi produttori hanno la volontà di fare sempre meglio. Noi dobbiamo aiutarli ad aprire nuovi mercati, e sostenere la loro azione. In Ue si discutono tante cose, e proprio in tema di enogastronomia sono stati fatti errori, a livello comunitario. Ora servono scelte giuste. Partendo dal pragmatismo che emerge da chi, come l’Italia, parte da dati oggettivamente significativi che dimostrano che il vino non provoca danni alla salute”.

