“Il vino ha fatto capire ai consumatori del mondo quanto è importante il made in Italy”

“Da tanti anni abbiamo iniziato a mettere insieme vino e alimentare con le altre eccellenze del Paese. Ora possiamo farlo meglio. Abbiamo promosso il “bello buono e ben fatto” che identificava i prodotti di eccellenza del made in Italy, ora si deve aggiungere il “sostenibile”, per il futuro. In arrivo tanti interventi a sostegno delle imprese del made in Italy, tra formazione delle competenze, misure finanziare per finanziare la crescita, e per contrastare concorrenza sleale e contraffazione”.

