“Il vino in cantina a garanzia della liquidità un buon strumento, ma serve quanto prima il decreto”

Riflessioni sullo strumento messo a disposizione delle imprese dal CuraItalia, e accolto da denominazioni importanti come il Chianti Classico e non solo. A WineNews Giuseppe Liberatore, alla guida di Valoritalia: “chi fa i controlli è pronto a fare la propria parte, perchè oltre alla dichiarazioni telematiche noi possiamo offrire il riscontro fisico in cantina. Ma aziende e banche attendono quanto prima il testo di legge per capire tutti i dettagli. Però vediamo tante richieste di certificazione, qualche segnale di ripresa arriva”.

