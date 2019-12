Il vino italiano da comunicare e valorizzare, anche contro i dazi: la parola alla Ministra Bellanova

La Ministra delle Politiche Agricole a WineNews su i punti di forza della nuova manovra, tra valorizzazione dei giovani e delle donne in agricoltura, fino ai dazi Usa: “i dazi vanno ovviamente contrastati, ma con una grande campagna di comunicazione, per raccontare che dietro ad un prodotto made in Italy c’è qualità delle materie prime e del lavoro”. E sulla cabina di regia promessa tante volte assicura: “a gennaio partirà sicuramente, c’è bisogno di presentarsi uniti sul mercato estero, visto che esportiamo il 50% del vino che produciamo in Italia”.

