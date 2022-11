Il vino italiano e la sua forza, anche nelle crisi, nella visione di imprenditori eccellenti

A WineNews Matteo Lunelli, alla guida del Gruppo Lunelli, e Dominga Cotarella, vertice di Famiglia Cotarella e Intrecci, premiati da Ernst & Young. Che spiegano come oggi “fare impresa oggi è più difficile che in passato”, ma anche di come il vino sia qualcosa di “magico, che appassiona”, e che accendere la luce e l’attenzione su temi come la sostenibilità ambientale, il legame con il territorio e con le persone. In un settore che, anche questa volta, supererà la crisi e sarà più forte di prima.

