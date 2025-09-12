Il vino italiano vuol tornare a far innamorare la Cina: luci accese per il “Vinitaly China Roadshow”

Le potenzialità sono enormi, anche se, dopo l’anno record del 2017, la Cina, Paese con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone, ha rallentato progressivamente il suo feeling con il vino e le “super potenze” produttrici, Italia compresa. Gli ultimi dati Istat sul primo semestre 2025, analizzati da WineNews, parlano di un export che, nel Paese del Dragone, si è fermato a 33,6 milioni di euro con un fragoroso -21,7% sullo stesso periodo 2024, anno in cui si verificò un’altra decisa frenata negli ordini, fermi a 89,5 milioni di euro, con un calo del -10,2% sul 2023. Ma insistere sul mercato asiatico, area in cui quello cinese è il più ampio, per molti analisti è giusto. Anche perché, dopo anni di flessione importanti, legati soprattutto alla diatriba dei dazi con la vicina Australia, la Cina nel 2024 ha visto tornare a crescere le importazioni di vino complessive, a 11.477,4 milioni di Yuanes (circa 1,4 miliardi di euro, ndr), con un aumento del 39,6% sul 2023, per 283,1 milioni di litri (+13,7%), secondo i dati delle dogane cinesi analizzati dall’Organización Interprofesional del vino de España (Oive). Una crescita, però, legata tutta al ritorno del vino australiano, ma che ha, comunque, dimostrato come la passione per il vino non si è esaurita. Margine per penetrare in un mercato immenso, insomma, c’è ancora, e il vino italiano ci crede e torna da protagonista nel Paese del Dragone e nel Far East con “Vinitaly China Roadshow”, il format itinerante di promozione realizzato da Veronafiere in collaborazione con Ita-Italian Trade Agency e il sostegno del Ministero degli Affari Esteri, in programma dal 15 al 19 settembre.

Tre le città selezionate per ospitare l’edizione n. 8 dell’evento che partirà da Pechino, al Nord, il 15 settembre, per poi spostarsi a Wuhan, città hub di collegamento nella Cina centrale (17 settembre) e, infine, a Chengdu (19 settembre): un bacino di oltre 50 milioni di abitanti concentrati in poco più di 2.000 chilometri dalla capitale al centro della Cina, con due delle città più visitate dai turisti cinesi e con il maggior tasso di crescita per aperture di nuove attività legate alla ristorazione e all’intrattenimento.

Presenti in ciascuna tappa del wine tour cinese di Vinitaly, 31 aziende rappresentative dell’offerta del vino italiano e il Consorzio Vini d’Abruzzo, protagonisti di un’agenda business con 16 tra i principali importatori asiatici, già accreditati. Ad accompagnare le cantine in trasferta per Vinitaly China Roadshow anche il Consorzio del Grana Padano, tra gli altri.

“Intendiamo consolidare ulteriormente il nostro presidio in questa Regione - sottolinea il presidente Veronafiere, Federico Bricolo - un mercato che seppure strategico, soprattutto in un contesto in cui prevale l’imperativo della diversificazione, non ha ancora espresso il suo potenziale. Siamo consapevoli che gli obiettivi in termini di posizionamento del vino italiano sono ancora lontani e che vanno intensificati gli sforzi per sostenere le aziende e per facilitarne l’ingresso commerciale”.

In calendario nelle tre città, un cartellone di masterclass dedicate al trade a partire da “North to heart: Friuli to Tuscany with Frescobaldi”, il tasting in apertura a Pechino guidato dal vicepresidente dell’azienda, Stefano Benini, oltre ai focus sui vini iconici italiani organizzati nel progetto “Taste the difference: quality wines from the heart of Europe”, e a quello sul Montepulciano d’Abruzzo. Mentre a Wuhan (16 settembre) Ita - Italian Trade Agency promuoverà una edizione speciale del corso “Italian wines & spirits”. Ma non solo. Infatti, da domani al 19 settembre Pechino, Wuhan e Chengdu ospiteranno in contemporanea l’“Italian Wine Week”, l’iniziativa per i wine lovers ideata da Veronafiere e Ita - Italian Trade Agency in collaborazione con i bistrot, bar, enoteche e i locali cinesi più trendy.

“Dopo il successo crescente delle edizioni precedenti, quest’anno coinvolgiamo oltre cento locali nelle tre città cinesi. Con questa formula diffusa raggiungiamo direttamente i consumatori, raccontando attraverso i calici delle eccellenze italiane non solo la qualità, ma anche la cultura e la straordinaria diversificazione del nostro vino - spiega Adolfo Rebughini, dg Veronafiere - Vinitaly non è solo una fiera, ma una piattaforma internazionale che promuove l’unicità dell’enologia italiana nel mondo e ne facilita l’incontro con mercati strategici come quello cinese, un contesto dinamico che ha ancora molto potenziale da esprimere. Un percorso che rafforza la nostra missione: sostenere le imprese e diffondere la cultura del vino italiano, patrimonio senza eguali a livello globale”.

Dopo la Cina il calendario di promozione del vino italiano all’estero di Veronafiere prosegue negli Stati Uniti con la seconda edizione di “Vinitaly.Usa” (Chicago, 5-6 ottobre) che, quest’anno, contempla anche il debutto di “wine2wine Vinitaly business forum” negli States. Sarà poi la volta di “Vinitaly Japan Roadshow” (Tokyo, 17-18 novembre) e “Vinitaly @ Wine Vision by Open Balkan” (Belgrado, 22-25 novembre), mentre nel 2026 è già in programma “Vinitaly India Roadshow” (Mumbai, 16 gennaio, e Panaji/Goa, 18 gennaio).

