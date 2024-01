Il vino, la promozione, ed i servizi che servono alle aziende, tra logistica e finanza

Le riflessioni di Andrea Brachino, ad “Area 39”. “Preparare bene le fiere prima di esserci è fondamentale per non sprecare un investimento importante. E molti player, da Vinexpo a Vinitaly, a ProWein, stanno investendo molto in strumenti e piattaforme che consentono di farlo. Il settore viene da un 2023 difficile ma non sta così male, a livello complessivo. Il fatto che coesistano tante aziende diverse, da quelle molto piccoli a quelle più grandi, non è un problema, perchè c’è un valore che è fondamentale per tutte, il territorio”.

