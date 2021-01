“Il “vino naturale” vive una crisi da 10 anni. Alcuni hanno saputo crescere, altri no”

A WineNews parla Sandro Sangiorgi, voce storica del vino italiano e tra i primi critici ed osservatori di questo approccio peculiare al vino. “Il “vino naturale” chiama in causa territori, comunità, uomini e donne, che come primo pensiero hanno la custodia della “vita”, dalla vigna al calice, con minime interferenze. Per me è l’unico vino buono. Ma molti vini naturali non sono buoni. La critica del vino? Come quella di ogni altro settore, e come il giornalismo in generale, ha molti problemi di indipendenza e credibilità”.

