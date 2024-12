“Il vino non va demonizzato. Nessuno parla di bevande gasate, energy drink e merendine”

“Il vino non va demonizzato: l’alcol non fa bene, ma il vino contiene anche sostanze benefiche. Nessuno parla di bevande gasate, energy drink e merendine: se la scritta “nuoce gravemente alla salute” è sul vino, allora dovrebbe apparire anche su queste che hanno quantità di zucchero impressionanti”. Così, a WineNews, Matteo Bassetti, professore di Malattie Infettive all’Università di Genova, dal “Forum” by Coldiretti e The European House-Ambrosetti, a Roma. “Serve lavorare all’educazione alimentare nelle scuole dove, magari, una legge potrebbe vietare la vendita di questi prodotti”.

Copyright © 2000/2024