“Il vino rappresenta l’alimentazione italiana, simbolo di qualità ed eccellenza del made in Italy”

“Il vino è il biglietto da visita dell’alimentazione italiana, considerata quella di maggior qualità ed eccellenza, simbolo del made in Italy. Ed è paradossale che subisca attacchi nella nostra Europa”. Lo ha detto, a tu per tu con WineNews, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, da “Wine Paris”. E che sul pericolo dazi da parte degli Usa dice che “l’interscambio tra Italia-Usa vale oltre 50 miliardi l’anno. All’Ue abbiamo chiesto di agire in maniera preventiva, dialogando con la nuova amministrazione Trump per comprendere le ragioni e rispondere in maniera assertiva”.

Copyright © 2000/2025