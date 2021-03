Il vino tra opportunità del digitale e sfida dei nuovi social: a WineNews Nicoletta Polliotto

“Gli effetti positivi del digitale, per una cantina o un ristorante, sono moltissimi. Durante il lockdown è stato fondamentale per tenere viva la comunicazione con i clienti ad esempio. E poi ha creato opportunità economiche reali, con il delivery. Il limite, semmai, è la complessità: ci vuole, alla base, un grande lavoro sulla solidità del brand, che rende più semplice la comunicazione. Il vino corre anche sulle piattaforme generaliste, come Amazon. Facebook deve adattarsi e ispirarsi ai nuovi social, da Snapchat a TikTok, ma anche ClubHouse: nulla è eterno sui social, ci sono sempre nuove risorse e idee”.

Copyright © 2000/2021