Il wine & food italiano in Usa, dove ha surclassato la Francia ma deve ancora guardarsi dai dazi

“Da quando mi sono trasferito in Usa, venti anni fa, ho visto la progressione fenomenale del wine & food italiano. Eravamo i cugini poveri dei francesi, oggi siamo più forti, da San Francisco a New York, dove i ristoranti migliori sono italiani. Il vino è cultura, non c’è spazio per i dilettanti, basta guardare alla California, dove si incontrano l’anima antica della viticoltura italiana e la ricerca scientifica e tecnologica. La questione dazi non è ancora chiusa, aspettiamo l’incontro tra Trump ed Ursula Von der Leyen”.

