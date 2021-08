Imparare la potatura della vite fa tendenza. Tra addetti ai lavori, appassionati e studenti

Boom dell’interesse anche via “digitale”, in tempi di pandemia per la materia. Il racconto del “Vine Master Pruner” Marco Simonit. “Il successo della Vine Master Pruners Academy digitale di Simonit&Sirch racconta di una grande sensibilità crescente per la salute dei vigneti”. Un primo sguardo sulla vendemmia 2021 di chi, con il suo metodo di potatura, ha conquistato i vigneti del mondo, dall’Italia alla Francia, dagli Usa all’Australia.

