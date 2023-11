Inama, Doc Soave Classico Foscarino I Palchi Grande Cuvée 2021

Fermentato in legno grande, barrique e acciaio, il Soave I Palchi 2021 profuma di fiori di tiglio e gelsomino, a cui si aggiungono note di frutta esotica matura, mandorla e agrumi, con tocchi di grafite e roccia bagnata. Pieno e dolce di frutto il sorso, ben spinto da una freschissima vena acida, fino ad un finale lungo e coerente, segnato da un preciso ritorno del frutto. Inama, fondata nella seconda metà degli anni cinquanta del secolo scorso, è oggi solida cantina, alimentata da 80 ettari coltivati a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 650.000 bottiglie, rappresentando uno dei punti di riferimento più significativi del Veneto enoico bianchista.

