Indaco - Ischia (NA)

Il Ristorante “Indaco” di Ischia, animato dallo Chef Pasquale Palamaro, ospita anche quest’anno la rassegna “Summer dinners”, giunta alla sua quindicesima edizione. Quattro gli Chef scelti ed ospitati per raccontare, insieme a lui, il rapporto fra l’uomo e il mare. Alessandro Rossi de “Il Gabbiano 3.0”, di Marina di Grosseto, che ha portato il mare toscano rivisitato con estro e creatività. Da Terracina, Simone Nardoni di “Essenza”, ha fatto convergere ogni senso nel piatto senza alcuna distrazione. Da Corrubbio, in Valpolicella, Mattia Bianchi, Chef di “Amistà”, ha coniugato l’amore per la tradizione con la creatività internazionale. Infine Caterina Ceraudo de “Il Dattilo”, che a fine settembre porterà il tocco gentile della sua cucina di ricerca con i sapori della tradizione culinaria della Calabria. Inedito il confronto fra un “naso” e uno Chef. Fra pochi giorni ci sarà infatti Alessandro Gualtieri, che con la sua essenza “Megamare” ha ispirato l’omonimo piatto dello Chef Palamaro, trionfo di sapori, colori e consistenze: sarà un eccentrico testimone.

