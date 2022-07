Indigeno Cucina Terrestre di Salcheto - Montepulciano (SI)

Ha aperto “Indigeno” – Cucina Terrestre, nuovo format ristorativo che va a completare l’offerta di Salcheto Winery a Montepulciano, perseguendone la stessa filosofia ambientalista. In cucina la consulenza è di Paolo Parisi. Non un semplice ristorante, ma un vero e proprio laboratorio, dove anche il cliente contribuisce al progetto gastronomico. Si parte dall’idea di panificazione “confortante”, che trasmette calore, il profumo della tradizione, attraverso l’utilizzo di grani antichi più salubri. L’azienda approvvigiona la cucina con i suoi due grandi orti. La carne, da cacciagione e da allevamento da cortile, animali per i quali non è previsto un dispendio energetico per l’allevamento e che vivono “pulendo” la campagna circostante. Il lago, con il suo pesce proveniente da pesca non invasiva grazie a cooperative della zona. Il fritto, inteso come “riciclatore di scarti”, nel senso nobile del termine. I salumi e i formaggi, provenienti da filiera corta (come i salumi di cinta e il pecorino di Pienza, ma anche la fagiolina del Trasimeno).

