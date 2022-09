Inflazione, sostenibilità, vino e salute e un occhio alle feste di fine anno con Monica Larner

“L’inflazione preoccupa, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Il costo della vita sta aumentando tantissimo, e anche le bollette delle aziende del vino hanno subito rincari consistenti. Al contempo, aumenta il prezzo di qualsiasi altra cosa, dal vetro alla capsula, con effetti preoccupanti ovunque. Sul fronte della sostenibilità sono più ottimista, perché è un percorso lungo da fare, e gli investimenti fatti in questi anni sono il miglior viatico per il futuro, non c’è motivo di fermarsi, anche perché è un tema fondamentale”.

Copyright © 2000/2022