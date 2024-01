Isola dei Sapori

I fratelli Heros e Corrado Pisu, sardi doc, sono riusciti ad emergere in una piazza difficile come quella milanese. La ricetta vincente è composta da pochi ingredienti: una cucina priva di orpelli e/o inutili sperimentazioni, menu del giorno insieme a una vasta scelta tra i “classici” del locale, servizio veloce come i ritmi della “Milano da bere” impongono. La cucina è imperniata anch’essa su essenziali capisaldi: materia di prima di qualità e preparazioni semplici. Esempi? A parte la lunga serie di antipasti crudi e cotti, davvero per tutti i gusti, spiccano gli spaghetti con vongole e bottarga, tagliolini con scampi e fiori di zucca, tagliatelle vongole, bottarga e calamari, spaghetti gambero rosso di Mazzara e pomodorini, fritto misto di pesce, pescato del giorno alla livornese, rombo steccato, scottata di branzino, Chateau di tonno con trevisana alla griglia, pomodori e cipolla. Il classico ristorante, si potrebbe davvero dire, buono per tutte le stagioni, per tutti gli umori e per qualsiasi occasione.

