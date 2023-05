Isole e Olena, Docg Chianti Classico 2020

Chianti Classico - San Donato in Poggio

Territorio: Chianti Classico - San Donato in Poggio

Di Isole e Olena, futura protagonista anche come interprete dell’Unità Geografica Aggiuntiva San Donato in Poggio, e del suo artefice Paolo De Marchi è impossibile non parlare quando ci si accosta all’eccellenza produttiva chiantigiana degli ultimi 45 anni. A giugno 2022, l’azienda è passata di mano diventando un’altra preziosa tessera del mosaico enoico del Gruppo francese Epi, già proprietario di Biondi Santi a Montalcino dal 2016. Il Chianti Classico 2020 propone un naso dal rigoglioso e assolutamente fragrante fruttato chiaro e scuro, che anticipa un sorso dalla trama articolata e al contempo scattante, dallo sviluppo deciso e dal finale dalla bella e continua nota pepata.

(fp)

Copyright © 2000/2023