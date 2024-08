Isole e Olena, Toscana Igt Chardonnay Collezione De Marchi 2022

Ad affiancare la rivoluzione rossista di Isole e Olena con protagonista il Sangiovese, a metà degli anni Ottanta del secolo scorso, fu inaugurata anche la stagione della serie “Collezione”, che declinava (e declina) Cabernet Sauvignon, Syrah e Chardonnay. Un percorso che oggi si rivela, per certi aspetti, profetico, visto che lo sguardo bianchista della cantina di Barberino Val d’Elsa - tenuto fermo anche quando l’interesse per i vini bianchi toscani era davvero debole - rimette in gioco lo Chardonnay di casa come una delle etichette più “contemporanee” dell’offerta aziendale. La versione 2022 profuma di cedro e bergamotto, erbe balsamiche e frutta esotica, su fondo speziato. In bocca il sorso ha un rigoglioso fruttato, affiancato da una incisiva verve acida, che ne allunga il finale sapido e dai ritorni agrumati. Nel 2022 Isole e Olena - 56 ettari a vigneto posti nell’Unità Geografica Aggiuntiva di San Donato in poggio, per una produzione complessiva di 250.000 bottiglie - è passata di mano dalla famiglia De Marchi (che l’ha fondata alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, portandola di slancio, a partire dagli anni Ottanta, tra i marchi di riferimento del Chianti Classico) al Gruppo francese Epi, di proprietà della famiglia Descours, che già possiede la griffe di Montalcino Biondi-Santi (oltre a Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck, Rare Champagne, Château La Verrerie e Tardieu Lauren).

