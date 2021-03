Istine, Docg Chianti Classico Le Vigne Riserva 2013

Non avevamo ancora provato bottiglie di Istine con qualche anno sulle spalle, anche perché l’azienda è uscita per la prima volta sugli scaffali con il millesimo 2009, trovando un assetto definitivo nel suo percorso con l’annata 2012, ma già sapevamo che i suoi vini brillano, con continuità, per impostazione stilistica e legame con il territorio. Ci mancava, come dire, il secondo indizio che diventa prova, cioè la tenuta dei suoi vini nel tempo. Angela Fronti, alla guida di questa realtà che conduce con abilità, idee chiare e passione, ci ha allora come mandato un “messaggio in bottiglia”, è davvero il caso di dirlo, nel caso di questo assaggio. Il Chianti Classico Le Vigne Riserva 2013 è un rosso ancora di bella integrità, dal frutto tendenzialmente scuro su tocchi di erba di campo e qualche cenno affumicato, ad anticipare una bocca succosa, saporita e fragrante, con un’intensa ma misurata quota di dolcezza. Merito delle vigne di Radda o di Gaiole in Chianti, da cui è ricavata questa etichetta? Chi può dirlo. Certo è che il merito principale è quello di Angela, capace di disegnare un progetto enologico solido e convincente come pochi.

Copyright © 2000/2021