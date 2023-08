Italia del Vino Consorzio, ovvero l’importanza di fare squadra, per guardare al futuro

Le parole di Roberta Corrà, alla guida di un raggruppamento di 25 cantine top, per un fatturato di 1,6 miliardi di euro, ed il 15% dell’export. “È fondamentale per andare nel mondo, ma anche per condividere best practice e acquisire esperienze da altri settori. 2023 è un anno difficilissimo, tra rincari di materiali ed energia e situazione economico, speriamo in una fine di anno rispetto all’inizio, ma i consumi calano, si aprono nicchie come quelle del no-alcol, ma ci aspettano sfide molto importanti. Dobbiamo già guardare ai primi mesi del 2024”.

