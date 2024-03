Jackie O’ - Roma

Il Jackie O’ nasce nel 1972 in una traversa di via Veneto a Roma (via Boncompagni n. 11) e il suo nome è un chiaro omaggio a Jacqueline Kennedy. La formula, rimasta invariata nel tempo, prevede piano bar e ristorazione. Oggi, nella stessa storica cornice, il Jackie O’ continua a distinguersi come locale “fashion”, dove una cucina mediterranea - con grande attenzione al made in Italy - omaggia lo stile degli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso. Con piatti pensati nel rispetto della tradizione e rivisitati in chiave gourmet, come, per fare alcuni esempi, il vitello tonnato a bassa temperatura con capperi di Pantelleria; il riso al salto croccante in stile Jackie O’ con pistilli di zafferano, fondo d’osso buco e parmigiano Reggiano; il filetto Sashi alla Wellington in crosta con salsa di carne al marsala. Ma oggi il Jackie O’ rilancia ancora, guardando al mondo del vino, con il suo Wine Club dedicato agli appassionati del buon bere, per conoscere o approfondire nuove etichette a ogni appuntamento.

