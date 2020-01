Kellerei Auer, Doc Alto Adige Lagrein 2018

Il Gruppo Schenk a capitale svizzero, con oltre 125 anni di storia sulle spalle, oggi rappresenta una delle più grandi realtà europee del vino con un fatturato di 600 milioni di euro. L'apporto del Vigneto Italia è decisivo per sorreggere tali numeri stellari, ed infatti, è proprio nel Bel Paese che si trova il core business di Schenk. Nell’articolato portafoglio aziendale del gigante svizzero, una miriade di marchi che spaziano praticamente in ogni zona enologica dello Stivale, dal Prosecco (Bacio della Luna) al Piemonte (Casali del Barone) fino alla Sicilia (Gergenti), passando per il Veneto (Amicone), la Val d’Adige (Il Casato) l’Abruzzo (Boccantino) e la Puglia (Masso Antico) e dove spiccano per significativa declinazione qualitativa le aziende Lunadoro in Toscana e Cantine di Ora in Alto Adige. Ed è proprio da quest’ultima che proviene il vino oggetto del nostro assaggio. Il Lagrein 2018, ottenuto dall’omonimo vitigno a bacca rossa, esprime con buona nitidezza i caratteri fondamentali di questa uva, che si riassumono nella sua notoria piacevolezza. Anche grazie ad un’annata in grado di conservare freschezza aromatica e fragranza gustativa. Dal colore rosso rubino intenso, questo rosso è invitante fin dai profumi netti di viola e mora. In bocca, trionfa l’agilità di beva, con un sorso succoso, continuo e saporito, dal tocco tannico piacevolmente incisivo e dal finale in crescendo.

Copyright © 2000/2020