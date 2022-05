Kellerei Kurtatsch, Doc Alto Adige Sauvignon 2020

Siamo a Cortaccia, nella valle del Brenta in Alto Adige. 190 famiglie che coltivano in maniera sostenibile 190 ettari di vigneto: questi i numeri e il senso di un’antica cooperativa vinicola, che danno la misura della conoscenza e della cura applicate quasi ad ogni singolo filare. Il sapere sedimentato nella comunità è oggi interpretato da uno staff operativo moderno, che funge da collettore tra tutte le famiglie e governa la cantina. Il metodo di produzione naturale secondo un programma di sostenibilità completo - dal lavoro in vigna al prodotto finale - porta alla nascita di vini dotati di riconoscibilità e timbro unici. Nella nuova, suggestiva e panoramica enoteca i visitatori, oltre ad assaggiare i vini, possono essere protagonisti di esperienze alla scoperta del territorio e dei modi di fare vino. Tantissimi i vitigni coltivati in altitudini comprese tra i 300 e i 900 metri s.l.m.; tante le etichette in produzione, suddivise in tre linee: la linea Terroir, quella di punta, di vini che rispecchiano e rivelano le zone d’origine di cui spesso portano il nome, prodotti solo nelle migliori annate; la linea Selection, frutto di raccolti ridotti e vinificazioni curate; e la linea Flein, che vino vero e proprio non è: si tratta di un originale succo d’uva monovarietale. Il Sauvignon 2020 possiede un bouquet intenso, di cedro ed ortica, quindi ananas. Corpo teso, nervoso, raccolto con finale sapido e gustoso.

(Leonardo Romanelli)

