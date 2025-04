Kellerei Tramin, Doc Alto Adige Chardonnay Troy Riserva 2021

“La nostra massima interpretazione dello Chardonnay di carattere alpino”, questo è per Cantina Tramin il Troy Chardonnay Riserva, un grande bianco di montagna che ha festeggiato a Roma, presso il ristorante Pipero - alla presenza dell’enologo Willi Stürz e del direttore commerciale Wolfgang Klotz - i dieci anni della prima vendemmia. La celebrazione è stata l’occasione per degustare le annate 2015, 2018, 2019 e 2021 di uno Chardonnay “che ha rappresentato una sfida personale e aziendale”, ha detto Stürz. Nell’antica lingua locale Troy significa “sentiero”, a evocare il lungo percorso di ricerca che ha portato alla nascita di questo vino. “Di stagione in stagione - ha sottolineato Stürz - abbiamo affinato la stilistica fino alla corrente annata 2021, che si distingue per un grande equilibrio”. Nel bicchiere Troy presenta un colore giallo oro intenso. Al naso, delicati sentori floreali e agrumati, frutti tropicali, camomilla e menta, con un tocco di mandorla e nocciola tostata; in bocca, freschezza e una piacevole mineralità salina, con un finale lungo sui toni minerali e sensazioni retro olfattive nuovamente tropicali e di nocciola tostata. A tavola è ottimo con carpaccio di pesce, gamberetti, polpa di gambero, salmone marinato; è inoltre ideale per accompagnare primi piatti di tutti i tipi: in particolare si sposa bene alle bontà della cucina alpina, quali canederli ai funghi o formaggi di capra.

(Cristina Latessa)

