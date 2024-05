La Bottega del 30 - Castelnuovo Berardenga (SI)

A Villa a Sesta, borgo non lontano da Castelnuovo Berardenga, nel 1987 Franco Camelia ed Helène Stoquelet, aprirono, con l’aiuto dei pochi abitanti rimasti nel piccolo paese una vecchia stalla, trasformandola da prima in una trattoria e poi in un ristorante decisamente gourmet (prima Stella Michelin nel 1997). Una coppia ben assortita con Franco amante dei vini e della compagnia ed Helène, sua moglie, parigina innamorata del Chianti e dei cibi del territorio. Non inganni lo spirito francese che tuttora aleggia alla Bottega del 30 - la chef Nadia Mongiat, che da anni è alla guida dei fornelli del ristornate, è anch’essa d’oltralpe - qui la cucina poggia le sue basi su una solida tradizione toscana, certo rielaborata da una tecnica di alto livello, ma che non lascia spazio ad inutili contaminazioni o al gusto internazionale.

(fp)

I TOP 5 DI “LA BOTTEGA DEL 30”

1. Castell'in Villa, Toscana Rosso Santacroce toscana 2009 - € 140,00

Sangiovese e Cabernet Sauvignon declinato con lo stile di Castell’in Villa

2. Castello di Brolio, Toscana Bianco Sanbarnaba 2020 - € 50,00

Trebbiano di bella realizzazione, fragrante e gustoso

3. Tenuta di Carleone, Toscana Rosso Il randagio 2021 - € 35,00

Cabernet Franc e Merlot dai registri stilistici davvero originali

4. Fèlsina, Chianti Classico Rancia Riserva 2020 - € 65,00

Storica ed intramontabile etichetta chiantigiana

5. Villa a Sesta, Vinsanto del Chianti S 2012 - € 40,00

Un vino tradizionale troppo spesso dimenticato

