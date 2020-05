La Braccesca, Docg Vino Nobile di Montepulciano Vigneto Santa Pia Riserva 2016

La Braccesca, dal 1990 di proprietà della Famiglia Antinori, conta 340 ettari di vigneto divisi in due i corpi principali: il primo, di 237 ettari, si trova al confine tra il Comune di Montepulciano e quello di Cortona. L’altro, di 103 ettari, si estende in tre delle sottozone più significative dell'areale poliziano: Cervognano, Santa Pia e Gracciano. In cantina barrique, tonneau e botti di varie dimensioni per gli invecchiamenti supportano vinificazioni di ineccepibile fattura. Buone le sensazioni aromatiche del Nobile Vigneto Santa Pia Riserva 2016, dal fruttato ricco e dai cenni speziati in evidenza a segnare l'olfatto. In bocca, il vino è largo, appagante e materico.

