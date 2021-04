La Calcinara, Doc Rosso Conero Il Cacciatore di Sogni 2018

I fratelli Berluti hanno riannodato i fili di una tradizione produttiva familiare che vide i vigneti piantati dal nonno Gualtiero tra i primi ad essere iscritti all’albo del Rosso Conero. La Calcinara esiste dal 1997, ma Paolo ed Eleonora, entrambi enologi, hanno iniziato la loro avventura enologica piantando i primi 4 ettari nel 2000. A cantina terminata, nel 2007, vinificano il loro primo vino ed oggi La Calcinara conta su 11,5 ettari a vigneto coltivati a biologico. Giovane l'azienda, dunque, giovani i proprietari (Paolo, classe ’81 ed Eleonora, classe ’87), ma decisamente non in debito di intraprendenza e di una giustificata ambizione, visto che le etichette che escono dalla cantina con sede a Candia, in provincia di Ancona, possiedono uno stile già ben leggibile e libero dalle caratteristiche più banali della produzione del Conero, mettendo al centro del bicchiere una ricerca dei tratti più coerenti del territorio, confrontandosi con un vitigno, il Montepulciano, che cresce sì a ridosso dell’Adriatico, ma radica in un territorio boschivo e scosceso. Anche puntando sulla versione rosata, di cui sono innamorati, perfetto compagno di mare. Il Rosso Conero Cacciatore di sogni 2018 è un vino inizialmente esitante che progressivamente svela calore, sottobosco e spezie gentili fino ad aprirsi alla dolcezza della frutta rossa croccante. In bocca è vivo ed energico, pieno di frutto succoso, buona aderenza e sapidità finale.

Copyright © 2000/2021