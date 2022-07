La campagna elettorale in agricoltura: dall’assemblea di Coldiretti, i programmi dei partiti

La visione della politica per un settore che, ha detto il premier dimissionario, Mario Draghi, “è essenziale per la crescita del nostro Paese”. Le parole di Antonio Tajani (Forza Italia), Carlo Calenda (Azione), Luigi di Maio (Insieme per il Futuro), Paolo de Castro (Partito Democratico), Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia) e Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole (Movimento 5 stelle).

Copyright © 2000/2022