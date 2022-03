“La candidatura a patrimonio Unesco del Chianti Classico? Percorso lungo ma ce la faremo”

Dalla Chianti Classico Collection 2022 il sottosegretario alle Politiche Agricole con delega al vino, Gian Marco Centinaio. Il punto sull’attualità: “pochi giorni fa gioivamo per il record dell’export made in Italy, poi la guerra. Lavoriamo per dare risposte il prima possibile al settore agricolo in difficoltà, tra costi energetici e approvvigionamenti. Sul grano non ci sono ad ora problemi di scarsità, molto più difficile la situazione su olio di semi e mais”.

