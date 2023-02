La Canonica - Verona

Al Ristorante La Canonica di Verona, l’esperienza gastronomica riduce lo spazio fra tradizione e creatività aprendosi all’evoluzione. Fragranze e sapori diversi diventano una tavolozza gustativa nella semplicità di un gesto che è studio e ricerca, passione e tecnica, intuito e fantasia. Una cucina tradizionale e contemporanea allo stesso tempo, in cui accostamenti inediti arrivano da una collisione di idee, tecniche e culture, dettate dai ritmi dello chef Saimir Xhaxhaj in piatti come la patata invecchiata, uova di aringa affumicata, bergamotto fermentato, o il risotto, bisque di scampi, paprika affumicata, nduja, ribes oppure il piccione, topinambur, scalogno, lampone, o ancora, il foie gras d’anatra, capasanta, cipolla di Tropea caramellata, jus di manzo, o, per finire, il mascarpone, amaretto, caffè, tartufo nero.

(fp)

I TOP 5 DI “LA CANONICA”

1. Corte Sant’Alda, Amarone della Valpolicella “Valmezzane” 2015 - € 115,00

Un Amarone dai toni stilistici tradizionali e ben profilati

2. Clementi, Amarone della Valpolicella Classico 2011 - € 89,00

Profumi di frutta rossa e nera matura si aggiungono alla cannella e alla noce moscata

3. Musella, Amarone della Valpolicella Senza Titolo 2012 - € 135,00

L’Amarone Senza Titolo di Musella è vino potente e di grande carattere

4. Giuseppe Quintarelli, Amarone della Valpolicella Classico 2006 - € 439,00

L’Amarone nella sua declinazione più classica e intramontabile

5. Romano Dal Forno, Amarone della Valpolicella 2009 - € 421,00

Una delle firme più note e affermate della Valpolicella enoica

Copyright © 2000/2023