La Cantina a Castel Monastero - Castelnuovo Berardenga (SI)

Castel Monastero, antico borgo medioevale e “buen retiro” della famiglia senese Chigi Saracini non lontano da Castelnuovo Berardenga - Siena, oggi è un sofisticato resort, membro di The Leading Hotels of the World. Protagonisti dell’ospitalità d’eccellenza del luogo anche i suoi due ristoranti: “La Cantina”, dove le materie prime locali si esaltano nella loro purezza senza essere contaminate da complesse rielaborazioni e “La Contrada” dall’approccio più strutturato ed imperniato sull’alta cucina, crocevia tra classicità e creatività contemporanea. Tutte le suggestioni più squisitamente autunnali nell’abbinamento con i vini della Tenuta di Arceno, provati di recente a La Cantina, insieme a piatti quali la quaglia arrosto, crema di porcini, chiodini marinati; risotto alla zucca, crema di erborinato, zucca marinata e tartufo, filetto di vitello, carota fondente, salsa carote, tenero di cioccolato, cremoso alla nocciola con inserto di mandorle, spuma di castagna, sorbetto al mandarino e brandy.

Copyright © 2000/2022