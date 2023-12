La comunicazione del vino, tra il valore del territorio e quello del brand

Le riflessioni ed i suggerimenti di Carlo Alberto Pratesi, docente di Marketing all’Università di Roma Tre. “Il vino italiano è migliorato molto anche nella comunicazione, soprattutto da parte dei produttori. Ma c’è ancora tanta strada da fare: bisogna capire che all’estero si vende un territorio, una storia, e bisogna collaborare per raccontare un’identità collettiva, come fanno altri Paesi. Ed è fondamentale fare distinzione tra la comunicazione che si fa verso i consumatori finali, e quella che si fa verso gli intermediari come importatori e distributori”.

