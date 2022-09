La Conferenza Mondiale dell’Enoturismo a Alba per il direttore Europa Unwto Alessandra Priante

“L’enogastronomia ha un ruolo fondamentale nella ripartenza del turismo mondiale dopo la pandemia, perché non solo ha consentito di contenere le perdite, ma è la chiave per una ripartenza che sia anche sostenibile. Anche per questi motivi l’Unwto e l’Onu stanno dedicando al turismo del vino un’attenzione particolare”. Così, a WineNews, Alessandra Priante, direttore Europa Unwto, aspettando la “Conferenza Mondiale dell’Enoturismo” ospitata per la prima volta in Italia, ad Alba (19-21 settembre), con importanti speaker internazionali e momenti da non perdere.

Copyright © 2000/2022