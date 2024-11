La Contralta, Doc Cannonau di Sardegna L’Ora Costante 2023

La cantina La Contralta, situata poco a sud di Olbia, presenta il suo nuovo vino L’Ora Costante, un Cannonau che sfida le convenzioni. La storia della cantina nasce dall'acquisizione di 40 ettari di terreno vergine a Palau, una terra unica, estesa dalle colline fino alla spiaggia. È qui che La Contralta ha piantato 2 ettari di Cannonau ad alberello su suoli granitici, caratterizzati da una ricchezza minerale e una costante esposizione al maestrale, condizioni ideali per produrre un vino fresco e di grande eleganza. Il Cannonau è spesso associato a vini strutturati e potenti, ma L’Ora Costante, annata 2023 - dopo la prova già di successo dell’altra etichetta di Cannonau L’Ora Grande, dalle vigne a sud di Olbia - dimostra come possa essere vinificato con una leggerezza sorprendente. Grazie a uno studio pedologico approfondito, il terreno granitico e le condizioni ventose di Palau conferiscono al vino un profilo floreale e balsamico, con acidità vibrante e tannini sottili, frutto di un affinamento esclusivamente in cemento nudo. La cantina punta su un approccio sostenibile, con vigneti ad alta densità (10.000 piante per ettaro) e una vinificazione naturale, senza legno e con malolattica prolungata. Il risultato è un vino fresco, teso, perfetto da bere giovane, in linea con l’ispirazione dell’enologo Roberto Gariup, che da buon friulano porta l’approccio del bianchista anche nei rossi.

(Chiara Giovoni)

