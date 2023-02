La Corte degli Archi al Grand'Hotel Gianicolo - Roma

Il Ristorante “La Corte degli Archi” al Grand'Hotel Gianicolo apre nel 2010 nel cuore di Roma. Un ristorante rivolto a tutti e non agli ospiti dell’hotel, che vede da poco sul ponte di comando dei suoi fornelli lo Chef siciliano Giuseppe Milana, con importanti esperienze estere, soprattutto in Giappone. Di qui, il suo obiettivo culinario di unire Lazio, Sicilia e Giappone, creando una combinazione di sapori in un menù dove si trova il pennone con broccolo arriminato tipico della Sicilia, arricchito con lime e aglio nero; l’ostrica croccante alla pizzaiola; lo sgombro kabayaki, mela verde e sedano rapa; spaghettone con cime di rapa saltate nell’olio aromatizzato alle spezie giapponesi (shichimi), cozze, pecorino e nduja, ma anche torta di rosa aromatizzata al limone, servito con gelato alla mandorla tostata siciliana. Ma anche il “pane cunzato” che diventa un entrée, reinterpretato in chiave moderna. Una ricetta della tradizione siciliana che, nella cultura povera contadina, anticipava i tempi del zero waste.

