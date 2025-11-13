02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Non Solo Vino

LA SENTENZA

La Corte di Giustizia Europea: “una bevanda non alcolica non può essere venduta come gin”

Il divieto, comunque, non impedisce la vendita del prodotto, ma soltanto di commercializzarlo con tale denominazione
BEVANDA ANALCOLICA, CORTE DI GIUSTIZIA UE, DEALCOLATI, ETICHETTATURA, GIN, NO ALCOL, SPIRITS, Non Solo Vino
Il gin è alla base di numerosi cocktail

Una bevanda non alcolica non può essere venduta come gin. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il caso giudiziario è nato in Germania dove un’associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale ha citato l’impresa Pb Vi Goods dinanzi ad un giudice, esprimendo la propria contrarietà, e quindi il divieto, alla vendita di una bevanda analcolica denominata “Virgin Gin Alkoholfrei” (Virgin Gin non alcolico).
L’associazione ritiene che tale designazione sia contraria al diritto dell’Unione, secondo il quale il gin dovrebbe essere prodotto mediante aromatizzazione con bacche di ginepro di un alcole etilico di origine agricola e presentare una gradazione alcolica minima del 37,5%.
Il giudice tedesco ha interpellato la Corte che ha constatato che il diritto dell’Unione vieta chiaramente di presentare ed etichettare una bevanda, come quella in questione, come “gin non alcolico”, per il fatto stesso che tale bevanda non contiene alcol. Che il termine “gin” sia accompagnato dall’indicazione “non alcolico” risulta, pertanto, irrilevante. Il divieto, comunque, non impedisce la vendita del prodotto, ma soltanto di venderlo con la denominazione legale riservata a una bevanda spiritosa specifica, in questo caso il gin.
Una sentenza che può interessare, di riflesso, tutto il mondo degli spirits, come dimostra un regolamento europeo sull’etichettatura delle bevande spiritose, in un momento in cui il no alcol, compresa la versione “dealcolata” di tanti spirits celebri, sta prendendo quota tra i consumatori di tutto il mondo.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: BEVANDA ANALCOLICA, CORTE DI GIUSTIZIA UE, DEALCOLATI, ETICHETTATURA, GIN, NO ALCOL, SPIRITS

Altri articoli