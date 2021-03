La crescita dell’Oltrepo’ passa dalla sostenibilità e dall’unità di intenti nella filiera

A WineNews Gilda Fugazza, presidente del Consorzio Tutela Vini Oltrepo’ Pavese. Territorio storico del vino italiano, vocato a Pinot Nero e bollicine, che cerca un cambio di passo per conquistare il posto che merita nello scacchiere del vino. Investendo in sostenibilità, comunicazione, enoturismo, accoglienza, e continuando in quel percorso di superamento delle divisioni interne che negli anni ne hanno frenato la crescita.

