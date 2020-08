“La crisi Covid sia occasione per un ulteriore salto di qualità del vino italiano di fascia alta”

A WineNews il professor Eugenio Pomarici (Università di Padova): “nel complesso il vino italiano per ora ha retto bene, alcuni dati ci hanno sorpreso positivamente, come la tenuta delle esportazioni. Anche se il settore è fatto da tantissime realtà diverse che hanno avuto ripercussioni diverse. In generale, però servono riflessioni sui sistemi di gestione dell’offerta che vadano oltre le situazioni contingenti, e sul ruolo futuro dei consorzi”.

