La cucina italiana esiste o non esiste? WineNews lo ha chiesto agli chef stellati del Belpaese

Ma la cucina italiana esiste ed è la moltiplicazione di saperi e sapori delle cucine regionali italiane, come dice lo storico Massimo Montanari, o non esiste perché molti suoi ingredienti non sono italiani ed è solo una trovata di marketing come sostiene il professor Alberto Grandi? La parola a Livia Iaccarino (“anima” del ristorante stellato Don Alfonso 1890, a Sant’Agata sui Due Golfi) ed agli chef tre stelle Michelin Giovanni Santini (Dal Pescatore, Canneto sull’Oglio), Norbert Niederkofler (Atelier Moessmer, Brunico) e Niko Romito (Reale, Castel di Sangro).

