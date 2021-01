La Cucina Italiana punta all’Unesco, un riconoscimento necessario per la cucina più amata al mondo

“L’idea è quella di unire l’Italia intera per arrivare ad un riconoscimento che potrebbe fare la differenza per tutti, per il nostro Pil, per il turismo, e per il nostro orgoglio e la nostra identità, perché quando parliamo di Italia parliamo di cibo, e viceversa. Nel frattempo, abbiamo costituito un comitato scientifico che stabilirà esattamente cosa chiedere e cosa proporre all’Unesco per sostenere questa candidatura. Il cammino è lungo, ma è l’occasione per creare un’alleanza tra tutti gli italiani, sotto un’unica bandiera”. Così, a WineNews, Maddalena Fossati, direttrice de “La Cucina Italiana”.

