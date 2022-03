La Dama, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2017

Nel variegato scenario della Valpolicella, è ormai sempre più evidente l’emersione di realtà di piccola dimensione che entrano nell’agone concorrenziale delle grandi firme dell’areale, di solito facendolo con idee chiare e progetti convincenti. È questo il caso di Gabriele e Miriam Dalcanale che, dal 2007, hanno dato vita ad un percorso enoico chiaro e interessante. I loro 10 ettari a vigneto, coltivati con le varietà tradizionali della zona in conduzione biologica, si trovano fra i comuni di Negrar e Sant’Ambrogio e danno vita a 50.000 bottiglie, anch’esse legate alle denominazioni tipiche del veronese. Lo stile dei vini sembra ben disegnato e privilegia finezza e bevibilità anche nella realizzazione dell’Amarone, un vino non certo in debito di generosità e non sempre di facile gestione quando si ricerca il suo carattere più leggiadro. Ecco allora il loro Classico 2017 esprimere un fruttato rosso sotto spirito ma anche erbe officinali e una bella nota pepata, accanto ad un sorso sapido e succoso, che, nonostante una struttura solida e vigorosa, sa mantenersi agile, mostrandosi anche non privo di levità.

(fp)

