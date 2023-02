La difesa del made in Italy agroalimentare passa dai tavoli della diplomazia internazionale

A WineNews le riflessioni del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Dalle battaglie guidate dall’Italia contro “health warning” sugli alcolici come proposto dall’Irlanda, a quella contro il Nutriscore a tutela della dieta mediterranea, passando per il lavoro di promozione del made in Italy, per riprendere il mercato “rubato” dall’Italian sounding, che passa anche della ambasciate.

Copyright © 2000/2023