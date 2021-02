La Farmacia Del Cambio di Piazza Carignano a Torino rappresenta l’eccellenza del mondo Del Cambio in versione prêt-à-porter. Bistrot, gelateria, pasticceria, confetteria e gastronomia, tutto questo è Farmacia Del Cambio, un luogo dove è possibile gustare ed acquistare pasticceria firmata dai pasticceri di Del Cambio e salati rivisitati dallo chef Matteo Baronetto. Ma non solo. Farmacia Del Cambio propone anche una formula di pranzo/cena che ben si adatta alle esigenze di vita odierne. Il menù propone in formula bistrot creazioni leggere e stuzzicanti, che variano dal vitello tonnato, a primi a base di pasta fresca sino a sfiziosi piatti vegetariani. Anche il menù dinner take away va in questa direzione, trasformandosi nel rispetto della stagionalità e della prossimità delle materie prime, interpretando il meglio della tradizione piemontese e italiana: dal culatello e mascarpone con pasta cresciuta e il riso fiori di zucca e vongole, insieme ai piatti della cucina tipica del territorio, come il vitello tonnato e gli agnolotti al sugo d’arrosto.

