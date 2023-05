La Foresteria Planeta - Menfi (AG)

La Foresteria di Planeta compie 13 anni. I primi passati sottotraccia, per scoprire e scoprirsi nel territorio, e per formare un team di ragazzi stabile: “planetizzato” come lo definisce lo chef Angelo Pumilia, presente fin dagli esordi. Un investimento appassionato, da cui sgorga gratitudine, confluita in questo menù a 10 portate dedicato a Menfi e ai suoi luoghi iconici. Qualche esempio? “Giache Bianche”, una spiaggia di ciottoli bianchi reinterpretata con degli gnocchi di ricotta con caviale ed emulsione di ostrica; oppure “Le Solette”, spiaggia in cui terra e mare si fondono nel marinato di ombrina in sfoglia di riso e alga, con centriolo e ravanello marinato. I dolci sono due: uno pensato alla cantina (sorbetto di vino rosso, con foglia di vite disidratata e caramellizzata) e uno costruito sulla Foresteria stessa e al suo orto di 30 diverse aromatiche: una bavarese alla salvia, con biscotto al cumino e pepe nero (retaggio arabo della zona) e salsa al limone.

La “Top Five” della Foresteria

1) Ferrari, Trento Brut Perlè 2004 - € 70,00

Un grande classico della spumantistica italiana

2) Planeta, Sicilia Menfi Chardonnay Didacus 2014 - € 170,00

Una variazione sul tema Chardonnay, che ha reso celebre l’azienda di Menfi

3) Castello di Ama, Chianti Classico 2003 - € 130,00

Una delle etichette di riferimento della denominazione del Gallo Nero

4) Planeta, Terre Siciliane Lucignola Reliquiae - € 115,00

Intrigante vino ottenuto da un vitigno “reliquia” della Sicilia

5) Planeta, Noto Santa Cecilia 2011 - € 100,00

Rosso polposo e solare come solo quelli dell’isola sanno essere

