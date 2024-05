La Frasca a Borgo Egnazia - Savelletri di Fasano (BR)

La trattoria La Frasca si trova a Fasano nel brindisino e fa parte dell’articolata offerta del resort Borgo Egnazia, che mette assieme vari bar, ristoranti e altri servizi top per la persona. Protagonisti assoluti i piatti di Puglia, gustosi e genuini, che rendono omaggio alla cucina tradizionale, il tutto condito con l’olio extravergine d’oliva di questa terra. La cucina della trattoria La Frasca propone le ricette tramandate dalle massaie e utilizza solo materie prime pugliesi. Il suo nome è legato all’usanza di appendere come insegna di osteria una frasca, ovvero un ramoscello, ad indicare la presenza di buon vino e buon cibo. Nel menu si possono trovare piatti come: il tortino di carciofi con crema di pecorino e capocollo croccate; le orecchiette con cime di rapa; le strascinate di grano arso con brasciola e polpette di patate; gli involtini di melanzana grigliata con crema di burrata e salsa al basilico; lo spiedino di bombetta con caponata di verdure e mandorle tostate, e, per finire, lo sporcamuso.

